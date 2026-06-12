13 человек осуждены за террористические и экстремистские преступления в Казахстане

В апреле-мае 2026 года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 13 лиц, передает Kazinform.

Один из них, житель Астаны, пропагандировал в социальных сетях террористическую идеологию, а также подстрекал окружение к выезду в зоны террористической активности. Решением суда он приговорен к восьми годам лишения свободы.

Другой, уроженец Шымкента, призывал окружение к созданию в Казахстане теократического государства и распространял идеи терроризма. Суд приговорил его к семи годам заключения.

В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Абай по подозрению в совершении аналогичных преступлений задержаны 11 лиц, в том числе два иностранца и три экстрадированных из-за рубежа гражданина Казахстана.

Они подозреваются в распространении экстремистских материалов в Интернете и своем окружении, призывах к выезду в зоны террористической активности и насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения.

Проводятся досудебные расследования по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Ранее мужчину осудили на пять лет за публичные призывы к терроризму в Павлодаре.