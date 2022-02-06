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13 874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
6 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 13874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4551,
город Алматы - 1486,
город Шымкент - 64,
Акмолинская область - 1006,
Алматинская область - 275,
Атырауская область - 654,
Восточно-Казахстанская область - 400,
Жамбылская область - 80,
Западно-Казахстанская область - 28,
Карагандинская область - 2971,
Костанайская область - 752,
Кызылординская область - 122,
Мангистауская область - 185,
Павлодарская область - 616,
Северо-Казахстанская область - 546,
Туркестанская область - 138.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1156981.
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