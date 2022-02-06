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13 874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

6 Февраля 2022 08:15
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13 874 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 13874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4551,

город Алматы - 1486,

город Шымкент - 64,

Акмолинская область - 1006,

Алматинская область - 275,

Атырауская область - 654,

Восточно-Казахстанская область - 400,

Жамбылская область - 80,

Западно-Казахстанская область - 28,

Карагандинская область - 2971,

Костанайская область - 752,

Кызылординская область - 122,

Мангистауская область - 185,

Павлодарская область - 616,

Северо-Казахстанская область - 546,

Туркестанская область - 138.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1156981.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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