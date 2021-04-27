13,5 тыс гектаров достигла территория «зеленого пояса» вокруг Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Общая площадь проекта «Зеленый пояс» для озеленения территории вокруг Туркестана увеличилась вдвое. До конца года планируется довести его площадь до 20 тысяч гектаров. Об этом сообщил руководитель областного Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрат Абдуалиев в ходе еженедельного аппаратного совещания под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

По инициативе акима региона для озеленения Туркестана и изменения климата в 2019-2022 годах планируется создать «Зеленый пояс» вокруг города на площади 7700 га. Отметим, что работа в этом направлении закончена досрочно.

«В прошлом году при поддержке акционерного общества «Казатомпром» засеяли 5800 гектаров саксаула - 3300 га саженцев и 2500 га семян. 252 га земель вдоль дороги от международного аэропорта Туркестана полностью подключили к системе капельного орошения. Для защиты новых саженцев деревьев от ветра их перетягивают нитками. Молодые деревья на остальных участках поливаются через скважины, каналы и насосы. Продолжается работа по охвату оросительной системой», - отметил в своем докладе руководитель управления.

На совещании обсуждали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. В настоящее время Туркестанская область по показателю заболеваемости коронавирусом находится в «зеленой» зоне по РК. Более 44 тысяч туркестанцев уже привиты добровольно. В регион доставлено 2000 доз отечественной вакцины «QazVac». Согласно плану, до конца года планируется завезти около 200 тысяч отечественных вакцин «Спутник-V» и «QazVac». Всего ПЦР-тесты сдали 660 тысяч человек.

Напомним, первая партия вакцины казахстанского производства «QazVac» в количестве свыше 6 тысяч доз поступила на склады управления общественного здравоохранения столицы. Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.