13,5 тыс гектаров достигла территория «зеленого пояса» вокруг Туркестана
По инициативе акима региона для озеленения Туркестана и изменения климата в 2019-2022 годах планируется создать «Зеленый пояс» вокруг города на площади 7700 га. Отметим, что работа в этом направлении закончена досрочно.
«В прошлом году при поддержке акционерного общества «Казатомпром» засеяли 5800 гектаров саксаула - 3300 га саженцев и 2500 га семян. 252 га земель вдоль дороги от международного аэропорта Туркестана полностью подключили к системе капельного орошения. Для защиты новых саженцев деревьев от ветра их перетягивают нитками. Молодые деревья на остальных участках поливаются через скважины, каналы и насосы. Продолжается работа по охвату оросительной системой», - отметил в своем докладе руководитель управления.
На совещании обсуждали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе. В настоящее время Туркестанская область по показателю заболеваемости коронавирусом находится в «зеленой» зоне по РК. Более 44 тысяч туркестанцев уже привиты добровольно. В регион доставлено 2000 доз отечественной вакцины «QazVac». Согласно плану, до конца года планируется завезти около 200 тысяч отечественных вакцин «Спутник-V» и «QazVac». Всего ПЦР-тесты сдали 660 тысяч человек.
Напомним, первая партия вакцины казахстанского производства «QazVac» в количестве свыше 6 тысяч доз поступила на склады управления общественного здравоохранения столицы. Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.