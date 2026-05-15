1,2 млн гектаров засеют в Карагандинской области

В Карагандинской области стартовала активная фаза посевной кампании. Аграрии уже вышли в поля во всех районах региона, а площадь весеннего сева в этом году увеличили до 1,2 миллиона гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сельхозпроизводители делают ставку не только на зерновые культуры. В регионе продолжают менять структуру посевов: часть площадей, которые раньше занимала пшеница, отдают под масличные и кормовые культуры. Кроме того, больше внимания уделяют картофелю и овощам. Власти рассчитывают, что это поможет обеспечить внутренний рынок собственной продукцией и снизить зависимость от поставок извне.

Для проведения кампании в области подготовили тысячи единиц техники. По данным управления сельского хозяйства, на полях задействуют 8,4 тысячи тракторов, 229 посевных комплексов, более 4,4 тысячи сеялок и почти 10 тысяч единиц другой техники.

Одновременно фермеры закупают семена, удобрения и средства защиты растений. Часть затрат компенсируется за счет государственных программ поддержки. Также аграриям выделили удешевленное дизельное топливо, а многие хозяйства оформили льготные кредиты по программам «Кен дала» и «Кен дала 2».

Отдельный акцент в этом сезоне делают на развитие орошаемого земледелия и внедрение водосберегающих технологий. По словам специалистов, это особенно важно на фоне засушливой погоды последних лет и растущей нагрузки на сельское хозяйство региона.

Напомним, ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за поставками льготного топлива аграриям.