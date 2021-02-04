08:01, 04 Февраль 2021 | GMT +6
1280 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 153,
город Алматы - 111,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 168,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 70,
Атырауская область - 58,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 80,
Костанайская область - 85,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 230,
Северо-Казахстанская область - 70,
Туркестанская область - 23.
Всего в стране выявлено 191 639 заболевших.