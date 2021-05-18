128 прививочных пунктов функционируют в Туркестанской области
«По области работают 80 выездных прививочных бригад. Для проведения вакцинации подготовлены более 500 специалистов. Разработан алгоритм массовой вакцинации по Туркестанской области. В соответствии с планом планируется поставить 752 тыс. доз отечественной вакцины «QazVac» и 185 тыс. доз российской «Спутник-V»», - сказал Умирзак Шукеев.
С момента начала прививочной кампании в Туркестанскую область было поставлено 180 100 доз вакцины. Первым компонентом уже привито более чем 176 тысяч человек, вторым компонентом - 41 тысяча граждан. В общей сложности более 700 тысяч граждан прошли ПЦР-тестирование.
За последние сутки зарегистрировано 30 человек заболевших КВИ, из них у более половины болезнь протекает бессимптомно. В связи с различными сценариями коронавирусной инфекции в регионе есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610.
Согласно алгоритму массовой вакцинации, жителей городов и районов вакцинируют в прививочных кабинетах местных поликлиник по специальному списку и предварительной записи. Вакцинация также проводится в передвижных пунктах. Жители могут предварительно зарегистрироваться и подать заявку через электронную систему Egov. Вакцинация проводиться на добровольной основе и только с информированного согласия прививаемого.