128 прививочных пунктов функционируют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области, которая находится в «зеленой зоне» вакцинация населения против коронавирусной инфекции проводится в 128 прививочных пунктах. Они оснащены более чем 100 термоконтейнерами. На заседании Правительства аким области Умирзак Шукеев доложил об эпидемиологической ситуации в Туркестанской области, отметив, что вакцинация проводится также в передвижных пунктах вакцинации, передает МИА «Казинформ».

«По области работают 80 выездных прививочных бригад. Для проведения вакцинации подготовлены более 500 специалистов. Разработан алгоритм массовой вакцинации по Туркестанской области. В соответствии с планом планируется поставить 752 тыс. доз отечественной вакцины «QazVac» и 185 тыс. доз российской «Спутник-V»», - сказал Умирзак Шукеев.

С момента начала прививочной кампании в Туркестанскую область было поставлено 180 100 доз вакцины. Первым компонентом уже привито более чем 176 тысяч человек, вторым компонентом - 41 тысяча граждан. В общей сложности более 700 тысяч граждан прошли ПЦР-тестирование.

За последние сутки зарегистрировано 30 человек заболевших КВИ, из них у более половины болезнь протекает бессимптомно. В связи с различными сценариями коронавирусной инфекции в регионе есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610.

Согласно алгоритму массовой вакцинации, жителей городов и районов вакцинируют в прививочных кабинетах местных поликлиник по специальному списку и предварительной записи. Вакцинация также проводится в передвижных пунктах. Жители могут предварительно зарегистрироваться и подать заявку через электронную систему Egov. Вакцинация проводиться на добровольной основе и только с информированного согласия прививаемого.