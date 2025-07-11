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    03:00, 11 Июль 2025 | GMT +5

    128 нарушений с гражданским оружием выявили в Шымкенте

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қару» полицейские проверили более пяти тысяч владельцев оружия в Шымкенте. 23 человека привлечены к административной ответственности за нарушения правил хранения и регистрации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    оружие
    Фото: ДП Шымкента

    В течение 10 дней полицейские проводили рейды по местам проживания владельцев оружия, охотничьим угодьям и отдаленным крестьянским хозяйствам. Всего были проверены 5 276 владельцев гражданского оружия. В результате изъято 9 единиц холодного оружия, по которым сейчас проводятся следственные действия. В целом выявлено 128 административных правонарушений.

    За нарушение правил хранения, ношения и транспортировки оружия к административной ответственности привлечены три человека, за нарушение правил регистрации — 20.

    — Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» проводится с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений с применением огнестрельного оружия, а также изъятия оружия, боеприпасов и их добровольной сдачи. Оно направлено на предотвращение преступлений с использованием огнестрельного оружия на территории города, изъятие незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, а также проверку условий их хранения у владельцев, — сообщили в ДП Шымкента.

    В полиции также напомнили, что граждане, которые добровольно сдают незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если при этом они не совершили других преступлений.

    оружие
    Фото: ДП Шымкента
    оружие
    Фото: ДП Шымкента

    Ранее в Шымкенте была ликвидирована ОПГ, занимавшаяся вымогательствами и разбойными нападениями. Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Шымкент Оружие
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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