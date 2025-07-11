128 нарушений с гражданским оружием выявили в Шымкенте

В течение 10 дней полицейские проводили рейды по местам проживания владельцев оружия, охотничьим угодьям и отдаленным крестьянским хозяйствам. Всего были проверены 5 276 владельцев гражданского оружия. В результате изъято 9 единиц холодного оружия, по которым сейчас проводятся следственные действия. В целом выявлено 128 административных правонарушений.

За нарушение правил хранения, ношения и транспортировки оружия к административной ответственности привлечены три человека, за нарушение правил регистрации — 20.

— Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» проводится с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений с применением огнестрельного оружия, а также изъятия оружия, боеприпасов и их добровольной сдачи. Оно направлено на предотвращение преступлений с использованием огнестрельного оружия на территории города, изъятие незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, а также проверку условий их хранения у владельцев, — сообщили в ДП Шымкента.

В полиции также напомнили, что граждане, которые добровольно сдают незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если при этом они не совершили других преступлений.

Фото: ДП Шымкента

Фото: ДП Шымкента

Ранее в Шымкенте была ликвидирована ОПГ, занимавшаяся вымогательствами и разбойными нападениями. Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.