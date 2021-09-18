127 тысяч доз вакцины Sinopharm доставили в Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область доставлено 105 тысяч доз второго компонента вакцины Sinopharm и 22 тысячи доз первого компонента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Прививку можно принять во всех поликлиниках и прививочных пунктах. Всего в регион поставлено 858 637 доз вакцины против коронавируса. Теперь жители области смогут принимать вакцины: российский «Спутник V», отечественный QazVac, вакцину HayatVax от компании Sinopharm, вакцину Coronavac китайского производства и вакцину Vero Cell от компании Sinopharm. На сегодня первый компонент приняли 832 504 человека, а второй - 645 073 человека.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составляет 0,38 %. С начала эпидемии выявлено 13 705 случаев коронавируса.

В учреждениях Туркестанской области области имеется восемь кислородных станций, 400 аппаратов ИВЛ, более тысячи кислородных аппаратов. Также укомплектован запас медикаментов на 2 месяца, имеется более 40 аптечных складов и около 800 аптек.