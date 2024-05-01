127 стихийных свалок выявили в РК за две недели

С 15 апреля на территории республики проводится акция по недопущению складирования твердых бытовых и строительных отходов вне отведенных для этого местах, слива жидких отходов вне полигонов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С начала акции полицейские выявили 127 стихийных свалок, из них 32 находятся за пределами населенных пунктов.

В целом выявлено 19 274 административных правонарушения, в том числе 5 488 фактов загрязнения мест общего пользования, 13 786 фактов нарушения правил благоустройства.

МВД призывает граждан бережно относиться к природе, не загрязнять окружающую среду, строго соблюдать экологическое законодательство.