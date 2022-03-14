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    17:00, 14 Март 2022 | GMT +6

    127 пациентов с КВИ находятся в инфекционных стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за сутки зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции, из них 25 с симптомами и шесть без симптомов. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, в инфекционных стационарах (845 коек) физически находится 127 человек (9 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 18. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 209 пациента, с симптомами – 196 с легкой и средней степенью, без симптомов – 13.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 172 человека, вторым компонентом – 437 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 13 марта 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 150 110, вторым - 1 112 300 человек.

    На сегодняшний день Pfizer (Comirnaty) получили 58 696 человек, в том числе беременные 3 351, кормящие 12 867 и подростки - 42 369. Ревакцинировались 278 528 горожан.

    В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 175 прививочных бригад из 555 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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