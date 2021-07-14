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    14:05, 14 Июль 2021 | GMT +6

    127 многоквартирных домов строятся в ВКО

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 127 многоквартирных домов строятся в ВКО. Еще 381 дом возводится по программе «Одноэтажный Восток». Об этом аким Восточно-Казахстанской области сказал на совещании по вопросам строительства в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «2021 год - знаковый для нас, в сфере жилищного строительства мы перешагнули отметку в миллион квадратных метров. Для достижения этих результатов потребовалось пять лет непрерывной работы. Сегодня в области строятся 127 многоквартирных домов разного типа и из разных источников финансирования. 381 дом возводится по программе «Одноэтажный Восток», - отметил Д. Ахметов.

    Глава региона при этом указал на необходимость обратить внимание на сектор коммерческого жилья, поскольку оно пользуется спросом.

    «Строительство, в особенности жилищное, является одним из самых точных показателей успешного социально-экономического развития региона и роста благосостояния его жителей. Мы готовы пойти на беспрецедентный шаг и предоставить потенциальным частным инвесторам не просто участки под строительство, но и готовые проекты, по которым можно начинать строить прямо сейчас», - добавил глава ВКО.

    В связи с этим он поручил управлению строительства и акимам городов и районов области предоставить расчеты стройки жилья на ближайшую перспективу.

    Касаясь темы строительства по программе «Одноэтажный Восток», Даниал Ахметов поручил пересмотреть договоры с теми подрядчиками, которые до сих пор не приступили к работам в Усть-Каменогорске, Риддере и Тарбагатайском районе.

    «Особое внимание нужно обратить на тех, кто просит корректировку стоимости проекта в сторону увеличения. Важно детально разбираться: действительно ли это происходит из-за удорожания строительных материалов или это искусственная накрутка», - подчеркнул он.

    Кроме того, в ходе совещания аким области отметил, что во всех районах ВКО сейчас активно строятся социальные, культурные и спортивные объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные модули, бассейны, дома культуры и клубы, фельдшерско-акушерские пункты. Строительство идет по графику. Также в областном центре продолжается строительство уникального гематологического центра. Этот проект на особом контроле местных властей.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Акимат Строительство
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