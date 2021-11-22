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    12:25, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    127 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции. В управлении общественного здоровья рассказали об эпидситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 21 ноября зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции, из них 116 случаев с симптомами и 11 без симптомов. Выписаны 14, поступили – 38. Итого в инфекционных стационарах (1 774 коек) находятся 637 человек (24 ребенка). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 68. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 36, High flow занято 9 аппаратов», - сообщили в управздраве.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1077 пациентов, с симптомами – 1019, с легкой и средней степенью, без симптомов – 58.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 489 человек, вторым компонентом – 403 человека.

    Всего с 1 февраля по 21 ноября 2021 года вакцинированы первым компонентом 1 021 701 человек, вторым компонентом - 958 773 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 121 828 человек.

    В городе функционирует 132 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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