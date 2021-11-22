127 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшие сутки зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции. В управлении общественного здоровья рассказали об эпидситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 21 ноября зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции, из них 116 случаев с симптомами и 11 без симптомов. Выписаны 14, поступили – 38. Итого в инфекционных стационарах (1 774 коек) находятся 637 человек (24 ребенка). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 68. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 36, High flow занято 9 аппаратов», - сообщили в управздраве.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1077 пациентов, с симптомами – 1019, с легкой и средней степенью, без симптомов – 58.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 489 человек, вторым компонентом – 403 человека.

Всего с 1 февраля по 21 ноября 2021 года вакцинированы первым компонентом 1 021 701 человек, вторым компонентом - 958 773 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 121 828 человек.

В городе функционирует 132 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек.