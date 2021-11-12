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1260 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
12 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт сoronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 121,
город Алматы - 146,
город Шымкент - 32,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 83,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 93,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 38,
Карагандинская область - 135,
Костанайская область - 116,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 129,
Северо-Казахстанская область - 161,
Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлено 954146 заболевших.
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