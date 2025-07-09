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    10:00, 09 Июль 2025 | GMT +5

    1256 стихийных свалок ликвидировали в Казахстане

    С 15 апреля 2024 года по всей стране проходит акция "Таза Қазақстан". Цель — привлечь внимание к проблемам загрязнения природы, охране окружающей среды и формированию экологической культуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    мусор
    Фото: Polisia.kz

    Полицейские вместе с активистами проводят рейды: выявляют незаконные свалки и слив отходов, проводят разъяснительные беседы с гражданами и организациями, напоминают о важности соблюдения порядка.

    С начала акции выявлено 2 426 стихийных свалок. Более 480 тысяч нарушителей привлечены к ответственности. Местным исполнительным органам вынесено более 1500 представлений об устранении нарушений, по которым ликвидировано 1 256 свалок.

    - Помните, чистая природа — это безопасная и комфортная жизнь для всех нас! Берегите экологию! Сообщайте о нарушениях по номеру 102 или через службу iKomek – 109. Давайте вместе сделаем Казахстан чище, зеленее и уютнее! – обратились к казахстанцам в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что телепроект «Таза қала», который в прошлом году понравился зрителям, возвращается со вторым сезоном. Теперь съемочная группа намерена уделить особое внимание моногородам, поглубже проанализировать экологическую ситуацию в разных уголках страны.

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Мусор Экология Видео
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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