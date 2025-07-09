1256 стихийных свалок ликвидировали в Казахстане

Полицейские вместе с активистами проводят рейды: выявляют незаконные свалки и слив отходов, проводят разъяснительные беседы с гражданами и организациями, напоминают о важности соблюдения порядка.

С начала акции выявлено 2 426 стихийных свалок. Более 480 тысяч нарушителей привлечены к ответственности. Местным исполнительным органам вынесено более 1500 представлений об устранении нарушений, по которым ликвидировано 1 256 свалок.

- Помните, чистая природа — это безопасная и комфортная жизнь для всех нас! Берегите экологию! Сообщайте о нарушениях по номеру 102 или через службу iKomek – 109. Давайте вместе сделаем Казахстан чище, зеленее и уютнее! – обратились к казахстанцам в ведомстве.

Ранее сообщалось, что телепроект «Таза қала», который в прошлом году понравился зрителям, возвращается со вторым сезоном. Теперь съемочная группа намерена уделить особое внимание моногородам, поглубже проанализировать экологическую ситуацию в разных уголках страны.