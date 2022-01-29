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12533 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

29 Января 2022 08:16
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12533 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 12533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 6694,

город Алматы - 1421,

город Шымкент - 74,

Акмолинская область - 330,

Алматинская область - 447,

Атырауская область - 402,

Восточно-Казахстанская область - 289,

Жамбылская область - 59,

Западно-Казахстанская область - 82,

Карагандинская область - 1201,

Костанайская область - 202,

Кызылординская область - 300,

Мангистауская область - 161,

Павлодарская область - 542,

Северо-Казахстанская область - 36,

Туркестанская область - 293.

Итого выздоровевших в Казахстане – 1 045 172.

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#Здравоохранение  
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