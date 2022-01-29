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12533 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
29 Января 2022 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 12533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 6694,
город Алматы - 1421,
город Шымкент - 74,
Акмолинская область - 330,
Алматинская область - 447,
Атырауская область - 402,
Восточно-Казахстанская область - 289,
Жамбылская область - 59,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 1201,
Костанайская область - 202,
Кызылординская область - 300,
Мангистауская область - 161,
Павлодарская область - 542,
Северо-Казахстанская область - 36,
Туркестанская область - 293.
Итого выздоровевших в Казахстане – 1 045 172.
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