125 многодетных семей отпразднуют новоселье в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее 125 квартир будут распределены в четырех арендных домах без права выкупа в новом микрорайоне Карагайлы. Об этом на встрече с членами городской общественной комиссии по вопросам многодетных и малоимущих семей рассказал заместитель акима города Айдар Садырбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.
На сегодняшний день в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят свыше 11 тысяч семей, из них 563 – многодетные. В прошлом году жильем были обеспечены 112 многодетных семей. Кроме того, было выдано 20 жилищных сертификатов для многодетных и неполных семей, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
«В этом году из государственного фонда и по программе «Бақытты отбасы» многодетным семьям выдано 22 квартиры. Ещё 125 квартир будут распределены в четырех арендных домах без права выкупа в микрорайоне Карагайлы. Также в этом году для подтверждения платежеспособности по программе «Бақытты отбасы» было выдано 250 направлений многодетным и неполным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Из них одобрено 95 заявок на общую сумму 884 млн. тенге», – сообщил А.Садырбаев.
Напомним, в конце прошлого года в Семее была создана городская общественная комиссия по вопросам многодетных и малоимущих семей, под председательством акима города. С начала года был комиссией организован сбор документов получателей АСП. На сегодняшний день АСП назначена 2590 семьям. Также организована выдача гарантированного социального пакета в виде продуктовых наборов и товаров бытовой химии. Такие пакеты на сегодня получили 1980 семей.
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