125-летний юбилей животновода Жазылбека Куанышбаева отмечают в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 125-летнему юбилею дважды Героя Социалистического Труда животновода Жазылбека Куанышбаева, прошла в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло в рамках первого республиканского слета животноводов Казахстана, приуроченного к 30-летию Независимости РК, отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области.

Участвовали в конференции аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, представители Канцелярии Премьер-министра РК, заместители акимов города Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской областей, профессорско-преподавательский состав Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати, представители сельскохозяйственной отрасли региона, общественные деятели.

Пленарное заседание конференции открылось приветственным словом Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В письме говорится, что Жазылбек Куанышбаев – прославленный чабан, внесший неоценимый вклад в развитие животноводства страны. Президент отметил, что он достиг таких высот благодаря своему трудолюбию. Глава Государства положительно оценил работу, проводимую в Жамбылской области по популяризации деятельности на благо народа такой выдающейся личности, как Жазылбек Куанышбаев. По словам Касым-Жомарта Токаева, благие начинания таких людей вдохновляют молодежь неустанно трудиться на благо процветания нашей страны.

Президент Казахстана пожелал плодотворной работы участникам конференции.

Бердибек Сапарбаев отметил, что благодаря поддержке Елбасы и Главы государства реализуется ряд государственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.

«Как говорят в народе: «Еңбек ер атандырады» («Человек славится трудом»), - сказал глава региона. - Яркий пример тому жизненный путь Жазылбека Куанышбаева, которого в народе называют и степным академиком, и маршалом овцеводства. Он своим доблестным трудом прославил мойынкумскую землю. Школа овцевода Жазылбека Куанышбаева получила широкую известность в Советском Союзе, стала гордостью нашего народа. Он одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец. Его трудовые достижения, особенно во время войны, являются примером для всех».

Аким области добавил, что сегодня это благородное дело продолжают его земляки. В целях развития каракулеводства совместно с ведущими учеными в этой сфере в трех овцеводческих хозяйствах региона используется технология искусственного осеменения овец. Поголовье скота в Жамбылской области составило 4 миллиона голов и увеличилось на 4,5 процента. Поголовье мелкого рогатого скота увеличилось на 3,7%, составив 3,4 млн.

В 2021 году через финансовые институты по программе «Сыбаға» приобретено 29,7 тыс. голов овец на сумму 1,2 млрд. тенге.

«На сегодня перед агропромышленным комплексом стоит много задач. Одна из них - увеличение объемов производства конкурентоспособной сельхозпродукции, обеспечение продовольственной безопасности и повышение производительности труда в этой сфере в 2,5 раза», - заявил аким области.

С приветственным словом выступил и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Он отметил, что благодаря своевременному принятию антикризисных мер по итогам 2020 года в сфере АПК страны наблюдается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям.

В ходе конференции была презентована книга «Жалпақ жұрттың Жаз атасы».

Жазылбек Куанышбаев (1896 -1986) - советский животновод-селекционер, старший чабан. Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958), депутат Верховного Совета Казахской ССР 3 - 4 созывов.

Родился 29 марта 1896 года в Коктерекском районе Джамбулской области. С 1930 года трудился старшим чабаном артели «Кенес», в 1936 - 1956 годы работал в совхозах «Коктерек», «Айдырлы» Мойынкумского района Джамбулской области.

В 1957 - 1965 годах Жазылбек Куанышбаев выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внёс большой вклад в селекцию и улучшения пород каракульских овец.

С 1967 года вышел на заслуженный отдых, долгие годы являлся наставником молодых чабанов.

О Жазылбеке Куанышбаеве сложена песня «Батыр с двумя звёздами». В райцентре Мойынкумского района Жамбылской области создан музей имени Жазылбека Куанышбаева.