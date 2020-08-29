125 километров на велосипедах проехали спортсмены ЗКО в честь Дня Конституции
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 25-летия Конституции РК в Западно-Казахстанской области состоялся традиционный веломарафон протяженностью 125 километров по маршруту Теректинский район, село Сарыомир – Уральск, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В спортивном мероприятии приняли участие 24 спортсмена и пятеро ветеранов велосипедного спорта. Особую активность проявили двое ветеранов велоспорта – Владимир Пивень и Вадим Айташев, которые проехали более 200 километров. Начав свой велозабег в Уральске, затем присоединившись к остальным участникам спортивного мероприятия в селе Сарыомир Теректинского района, они успешно финишировали вместе со всеми снова в Уральске.
Финиш веломарафона состоялся на площади Первого Президента РК, где участникам были вручены благодарственные письма от представителей областного управления физической культуры и спорта.
Велопробег был организован в целях развития и популяризации среди населения велосипедного спорта, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивной активности и укрепления здоровья населения. Спортивное мероприятие, церемония вручения сертификатов участникам велопробега были проведены с соблюдением всех санитарных требований.
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