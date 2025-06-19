125 домов останутся без горячей воды в центре Костаная

Работы по замене дефектной задвижки диаметром 200 мм на тепломагистрали ТМ-2 пройдут по проспекту Тауелсіздік. В связи с чем, с 09:00 до 18:00 будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения в 125 многоквартирных жилых домах, расположенных в центральной части города.

Подробный список адресов разместила пресс-служба КТЭК.

Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием.

Ранее Kazinform писал, почему проект по модернизации системы очистки сточных вод в Петропавловске остается незавершенным на протяжении 20 лет.