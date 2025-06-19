РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:57, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    125 домов останутся без горячей воды в центре Костаная

    23 июня 2025 года временно отключат горячую воду в 125 многоквартирных домах областного центра. Причина – замена дефектной части на тепломагистрале, передает корреспондент агентства Kazinform.

    125 домов останутся без горячей воды в центре Костаная
    Кадр из видео

    Работы по замене дефектной задвижки диаметром 200 мм на тепломагистрали ТМ-2 пройдут по проспекту Тауелсіздік. В связи с чем, с 09:00 до 18:00 будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения в 125 многоквартирных жилых домах, расположенных в центральной части города.

    Подробный список адресов разместила пресс-служба КТЭК.

    Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием.

    Ранее Kazinform писал, почему проект по модернизации системы очистки сточных вод в Петропавловске остается незавершенным на протяжении 20 лет.

    Теги:
    Вода Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают