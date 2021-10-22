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    07:31, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    124 иностранца выдворили из страны в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал - 2021» подвели в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    Как отметили в ДП, основной целью ОПМ является оздоровление миграционной ситуации, выявление незаконно прибывших и проживающих на территории области иностранных граждан, пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нарушением миграционного законодательства.

    «В ходе ОПМ сотрудниками миграционной службы выявлено 1917 иностранцев, нарушивших требования миграционного законодательства. В отношении каждого составлены административные протоколы, из них у 119-ти сокращен срок пребывания на территории Казахстана, 124 иностранца выдворены из страны. Для установления личности 38 граждан водворены в преемник-распределитель», - сообщили в пресс-службе ДП.

    Также, в Сарыагашском, Келесском районах возбуждены уголовные дела по статье 392 «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан». В отношении 15 нарушителей составлены административные протоколы по статье 449 ч.3 КоАП РК «приставание в общественных местах», также к адмответственности привлечены 447 граждан РК за предоставление жилища иностранцу или лицу без гражданства по статье 518 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами» и 82 жителя - за незаконное привлечение иностранной рабочей силы по статье 519 КоАП «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».


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    Туркестанская область нелегалы Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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