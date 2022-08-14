1239 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из них:
в городе Нур-Султане – 233,
в городе Алматы – 145,
в городе Шымкенте – 17,
в Абайской области – 17,
в Акмолинской области – 83,
в Актюбинской области – 50,
в Алматинской области – 9,
в Жетысуской области – 19,
в Атырауской области – 33,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 24,
в ЗКО – 84,
в Карагандинской области – 186,
в Костанайской области – 94,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области – 26,
в Павлодарской области – 81,
в СКО – 74,
в Туркестанской области – 10,
в Улытауской области – 18.Всего в стране подтверждено 1 млн 376 тыс. 968 случаев.