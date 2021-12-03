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1231 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

3 Декабря 2021 08:15
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1231 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 134,

город Алматы - 82,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 74,

Актюбинская область - 32,

Алматинская область - 75,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 37,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 144,

Карагандинская область - 158,

Костанайская область - 132,

Кызылординская область - 15,

Павлодарская область - 148,

Северо-Казахстанская область - 126,

Туркестанская область - 33.

Итого выздоровевших в Казахстане - 939566.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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