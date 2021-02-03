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    08:01, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    1228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 130,

    город Алматы - 113,

    город Шымкент - 13,

    Акмолинская область - 170,

    Актюбинская область - 5,

    Алматинская область - 53,

    Атырауская область - 89,

    Восточно-Казахстанская область - 81,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 85,

    Карагандинская область - 63,

    Костанайская область - 84,

    Кызылординская область - 3,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 235,

    Северо-Казахстанская область - 76,

    Туркестанская область - 4.

    Всего в стране выявлено 190 359 заболевших.


    Теги:
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