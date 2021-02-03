1228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 130,

город Алматы - 113,

город Шымкент - 13,

Акмолинская область - 170,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 53,

Атырауская область - 89,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 85,

Карагандинская область - 63,

Костанайская область - 84,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 235,

Северо-Казахстанская область - 76,

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 190 359 заболевших.