08:01, 03 Февраль 2021 | GMT +6
1228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 130,
город Алматы - 113,
город Шымкент - 13,
Акмолинская область - 170,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 53,
Атырауская область - 89,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 85,
Карагандинская область - 63,
Костанайская область - 84,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 235,
Северо-Казахстанская область - 76,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 190 359 заболевших.