1208 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1208 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 203, город Алматы - 410, город Шымкент - 27, Акмолинская область - 51, Актюбинская область - 39, Алматинская область - 95, Атырауская область - 41, Восточно-Казахстанская область - 20, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 93, Карагандинская область - 90, Костанайская область - 42, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 13, Павлодарская область - 37, Северо-Казахстанская область - 16, Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 232906 заболевших.