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120 тысяч рабочих мест создадут в рамках новой Дорожной карты занятости
17 Марта 2020 09:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новой Дорожной карте занятости рассказали в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Разрабатывается новая Дорожная карта занятости, направленная на обеспечение стабильности на рынке труда. Общее финансирование составит 300 млрд тенге. Будет создано 120 тыс. рабочих мест за счет реализации новых инфраструктурных проектов в регионах, отобранных на основе результатов проведенного скрининга», - сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.
Глава ведомства подчеркнул, что реализация таких проектов позволит решить самые актуальные проблемы населения, таких как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: Строительство, Другие государственные органы, Общество, Дороги,
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