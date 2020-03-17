120 тысяч рабочих мест создадут в рамках новой Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новой Дорожной карте занятости рассказали в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрабатывается новая Дорожная карта занятости, направленная на обеспечение стабильности на рынке труда. Общее финансирование составит 300 млрд тенге. Будет создано 120 тыс. рабочих мест за счет реализации новых инфраструктурных проектов в регионах, отобранных на основе результатов проведенного скрининга», - сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.

Глава ведомства подчеркнул, что реализация таких проектов позволит решить самые актуальные проблемы населения, таких как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры.