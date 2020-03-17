+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: 22 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

120 тысяч рабочих мест создадут в рамках новой Дорожной карты занятости

17 Марта 2020 09:42
Поделиться:
120 тысяч рабочих мест создадут в рамках новой Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новой Дорожной карте занятости рассказали в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Разъяснение об ограничении на въезд и выезд с территории Казахстана дала Пограничная служба
Эпидситуация в Актюбинской области стабильная 14 заболевших коронавирусом выявили в столице Казахстана - Минздрав РК Дарига Назарбаева: Сегодня нам всем нужны взаимная ответственность, солидарность и взаимопомощь

«Разрабатывается новая Дорожная карта занятости, направленная на обеспечение стабильности на рынке труда. Общее финансирование составит 300 млрд тенге. Будет создано 120 тыс. рабочих мест за счет реализации новых инфраструктурных проектов в регионах, отобранных на основе результатов проведенного скрининга», - сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.

Глава ведомства подчеркнул, что реализация таких проектов позволит решить самые актуальные проблемы населения, таких как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Строительство, Другие государственные органы, Общество, Дороги,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив