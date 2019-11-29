120 тысяч человек в 39 населенных пунктах Казахстана будут обеспечены качественной питьевой водой

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Качественной питьевой водой будут обеспечены 120 тысяч человек в 39 населенных пунктах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сергей Громов сообщил, что в этом году было завершено строительство пяти магистральных групповых водоводов.

«Большинство из них известные долгострои, начавшие строительство еще 7-10 лет назад. К примеру, до сегодняшнего дня основной проблемой города Каскелен был острый дефицит воды в летний период времени. Строительство Каскеленского группового водовода началось еще в 2013 году и затянулась на целых 7 лет. Завершение проекта «Строительство





Каскеленского группового водопровода Карасайского района Алматинской области. 1-й пусковой комплекс» предусматривает водоснабжение города Каскелен с населением 58 418 человек, а его реализация в этом году покрывает теперь весь дефицит необходимой воды. При строительстве водовода применена современная очистка воды, соответствующая мировым стандартам. Следующий этап предусматривает проектирование второго, третьего пускового комплекса, где бюджетом уже поддержано выделение необходимых средств. Это дополнительно обеспечит водоснабжением 23 сельских населенных пункта с населением свыше 22 тысяч человек» - сказал Сергей Громов.





В соответствии с поручением Правительства РК Комитет по водным ресурсам взял курс на завершение всех ранее начатых, но незавершенных проектов.

Сегодня в Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской и Жамбылской областях завершили строительство еще 4 магистральных групповых водовода-«долгостроя».

Так, успешно были реализованы проекты:





«Реконструкция группового водовода «Жайрем – Каражал (Тузкольский водозабор) 2-я очередь строительства». Проектом восстановлено 55 скважин и уложена полиэтиленовая труба длиной 226 км в две нити, диаметром 315 мм. Вода подается 24 часа в сутки.

«Реконструкция Майского группового водопровода. 2-я очередь строительства». Здесь построен магистральный групповой водопровод длиной 145 км и подведен к границам 15 сельских населенных пунктов, в которых проживает 10 500 человек.

«Строительство Сырдарьинского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области». Построено 338 км магистрального водопровода, 10 перекачивающих насосных станции, автоматизирован весь процесс подачи воды. 16 сельских населенных пунктов Жанакорганского района Кызылординской области с численностью более 23 тысяч человек получат качественную питьевую воду.

«Строительство группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области». Проектом предусмотрено водоснабжение 5 населенных пунктов с населением 4 906 человек. Проложен магистральный водопровод протяженностью 57,241 км от подземных источников (с. Шайкорык) с проектной мощностью 308,78 тыс. куб в год.





Таким образом, в этом году завершено строительство магистральных водоводов общей площадью 673 км. И теперь питьевой водой будут обеспечены 39 сельских населенных пунктов с населением 120 тысяч человек.



