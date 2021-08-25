120 тонн сельхозпродукции на ярмарку в Нур-Султан привезут из ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 28 и 29 августа на площади около ТРЦ «Хан Шатыр» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На ярмарке будет представлена продукция 80 сельхозтоваропроизводителей Западно-Казахстанской области общим объемом 120 тонн. В том числе - 65 тонн говядины и конины, 15 тонн различных видов колбасных и консервных изделий, 5 тонн свежей рыбы, 20 тонн муки и макаронных изделий, 5 тонн растительного масла, 3 тонны молочных продуктов, 5 тонн различных напитков, 2 тонны кондитерских изделий, 36 тысяч яиц.

Цены на ярмарке будут традиционно ниже рыночных на 10-20%. Это даст возможность жителям и гостям столицы закупить продукцию по приемлемым ценам.

Посетителям ярмарки необходимо соблюдать строгие санитарно-гигиенические требования: носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептика