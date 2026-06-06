120-летие Ахмета Жубанова отметили в Турции

В Анкаре состоялись мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения выдающегося казахского композитора, дирижера и музыковеда Ахмета Жубанова, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Юбилейная программа была организована Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ совместно с Посольством Казахстана в Турции и Национальным музеем Республики Казахстан.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

Торжества начались с открытия выставки в здании Генерального секретариата ТЮРКСОЙ. Экспозиция познакомила посетителей с жизнью, творчеством и научной деятельностью Ахмета Жубанова, а также его вкладом в развитие казахского музыкального искусства.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

В рамках программы также состоялись показ документального фильма о жизни и творческом пути музыканта и международный круглый стол с участием представителей научного и культурного сообщества Казахстана и Турции.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

Завершились мероприятия концертом Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, который прошел в амфитеатре Музаффера Сарысёзена Анкаринского университета музыки и изящных искусств.

Мероприятия в Анкаре стали частью международной программы, посвященной 120-летию Ахмета Жубанова, и способствовали сохранению его творческого наследия, а также укреплению культурных связей между тюркскими государствами.

Напомним, 29 апреля исполнилось 120 лет со дня рождения Ахмета Жубанова — основателя профессиональной казахской музыки XX века. Он изучал казахские песни и кюи, собирал архивные документы об исполнителях и писал научные монографии. Ахмет Жубанов также записывал кюи в нотной системе и стал основателем Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Ранее были опубликованы уникальные редкие кадры, на которых Ахмет Жубанов и оркестр Курмангазы исполняют знаменитый кюй Курмангазы «Сарыарка».

Как Ахмет Жубанов сделал Курмангазы главным героем своих произведений — читайте здесь.