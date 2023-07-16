Как Ахмет Жубанов сделал Курмангазы главным героем своих произведений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вот и завершается Х юбилейный сезон театра оперы и балета «Астана Опера». Сегодня, 16 июня, на главной столичной сцене пройдет грандиозный симфонический концерт, на котором зрители услышат и классическую народную, и европейскую музыку. О том, как готовились к этому музыкальному событию в театре «Астана Опера» корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев.

«Этот концерт – концерт симфонического оркестра театра «Астана Опера». У нас замечательный оркестр. Во всех наших мероприятиях участвует именно балет или опера. Думаю, это очень символично, что таким большим симфоническим концертом завершаем Х юбилейный сезон. Этот концерт также символизирует наши достижения за последние 10 лет. Оркестр тому подтверждение, потому что показывает игру высочайшего уровня, виртуозное исполнение самых сложных произведений западноевропейской и национальной классики», - отметил Алан Бурибаев.

Первая часть концерта посвящена национальной музыке. Вечер начнется с премьеры симфонической сюиты из оперы «Курмангазы» Ахмета Жубанова и Газизы Жубановой.

«Премьера этой сюиты «Курмангазы» - самые яркие симфонические эпизоды из оперы «Курмангазы», которую написал Ахмет Жубанов в соавторстве с Газизой Ахметовной. Ахмет Жубанов всю жизнь мечтал написать оперу «Курмангазы». Это был его герой. Он писал книги о нем. Добивался, чтобы знаменитый оркестр народных инструментов получил имя Курмангазы, чтобы в Алматы так названа была улица, национальная консерватория, но оперу «Курмангазы» не успел написать. Его дочь, Газиза Ахметовна, завершила эту работу. Сейчас мы играем сюиту. Это очень символично, потому что одна из самых главных направлений в работе нашего театра –поддержка национального искусства», - поделился известный дирижер.

Во второй части вечера прозвучит произведение Густава Малера. Как неоднократно отмечал Алан Бурибаев, Густава Малера всегда очень сложно и трудоемко играть.

«Мы продолжаем цикл симфоний Малера. Это уже четвертое исполнение Малера, но другая симфония. Малер – это знак качества игры оркестра. Малера всегда играть трудно. Его произведения написаны, используя предельные возможности инструментов. Эту симфонию, которая прозвучит завтра, начал репетировать еще в апреле. Потом я оставил на «медленном огне», чтобы сама потушилась. Потом вернулся к ней после «Турандот». В три этапа велась подготовка. Наш оркестр играет ее впервые. До сих пор были только положительные отзывы от публики, когда мы играли Малера. Надеюсь, что так будет продолжаться и дальше», - добавил Алан Бурибаев.

Как отметил известный дирижер, театральный сезон был насыщенным. Это насыщенная радость, так как артисты вложили всю душу, было столько новых постановок, интересных артистов и спектаклей, и, конечно же, искушенные зрители, которые ждут каждый раз новое, удивительное и сказочное от театра оперы и балета «Астана Опера». Конечно же, «Астана Опера» воплощает в реальность пожелания публики.