120 квартир для очередников планируют выкупить в Косшы

Квартиры для очередников будут предоставлены в жилом массиве «Лесная поляна», а также жилых комплексах «Ақ Шанырақ» и «Dream Park», в том числе для граждан из социально уязвимых слоев населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

В рамках рабочей поездки в г. Косшы аким области посетил жилой массив «Лесная поляна», а также жилые комплексы «Ақ Шанырақ» и «Dream Park», где будут предоставлены квартиры для очередников, в том числе — для граждан из социально уязвимых слоев населения. В первых 20 квартирах новоселье будут праздновать в ближайшее время.

Фото: акимат Акмолинской области

Директор компании-застройщика ТОО «Алтын ұя 2021» Азамат Амиржанов проинформировал, что строительство и отделочные работы ЖК «Dream Park» прошли по плану. Квартиры будут предоставлены новым жильцам в чистовой отделке, оснащены санфаянсом и газовыми плитами.

— Из бюджета выделено 2,2 млрд тенге на выкуп 120 квартир в г. Косшы для обеспечения жильем граждан категории социально уязвимых слоев населения — многодетных семей, сирот и так далее. В целом по области для этой категории будет выделено порядка 840 квартир общей стоимостью 16 млрд тенге, — отметил руководитель заместителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Азамат Байкуанышев.

В завершение встречи глава региона отметил, что главный критерий — это качество жилья, важно не только обеспечение всей необходимой инфраструктурой, но и качество внутренней отделки.