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    04:45, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    120 квартир для очередников планируют выкупить в Косшы

    120 квартир для очередников планируют выкупить в Косшы
    Фото: акимат Акмолинской области

    Квартиры для очередников будут предоставлены в жилом массиве «Лесная поляна», а также жилых комплексах «Ақ Шанырақ» и «Dream Park», в том числе для граждан из социально уязвимых слоев населения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

    В рамках рабочей поездки в г. Косшы аким области посетил жилой массив «Лесная поляна», а также жилые комплексы «Ақ Шанырақ» и «Dream Park», где будут предоставлены квартиры для очередников, в том числе — для граждан из социально уязвимых слоев населения. В первых 20 квартирах новоселье будут праздновать в ближайшее время.

    120 квартир для очередников планируют выкупить в Косшы
    Фото: акимат Акмолинской области

    Директор компании-застройщика ТОО «Алтын ұя 2021» Азамат Амиржанов проинформировал, что строительство и отделочные работы ЖК «Dream Park» прошли по плану. Квартиры будут предоставлены новым жильцам в чистовой отделке, оснащены санфаянсом и газовыми плитами.

    — Из бюджета выделено 2,2 млрд тенге на выкуп 120 квартир в г. Косшы для обеспечения жильем граждан категории социально уязвимых слоев населения — многодетных семей, сирот и так далее. В целом по области для этой категории будет выделено порядка 840 квартир общей стоимостью 16 млрд тенге, — отметил руководитель заместителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Азамат Байкуанышев.

    В завершение встречи глава региона отметил, что главный критерий — это качество жилья, важно не только обеспечение всей необходимой инфраструктурой, но и качество внутренней отделки.

    — Квартиры должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы каждая семья, которая получает жилье, могла прийти и жить без каких-либо дополнительных работ или покупок, — подчеркнул Марат Ахметжанов.

    Теги:
    Социальная поддержка Регионы Казахстана Очередь на жилье Жилье Косшы Строительство Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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