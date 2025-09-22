120 гидротехнических сооружений примут в госсобственность до конца года в РК

Как отметили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, согласно данным дорожным картам, в текущем году на баланс предприятий планируется принять 120 гидротехнических сооружений, в 2026 году – 245, а в 2027 году – 465 сооружений. Помимо этого, планируется передача порядка 1937 гидротехнических сооружений из коммунальной собственности в республиканскую.

В соответствии с поручением Главы государства, на сегодня в регионах созданы и работают 16 специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями. Из них 10 были созданы в 2024-2025 годах. На данный момент на баланс специализированных организаций принято 872 объекта, выдано 283 единицы спецтехники, трудоустроены 1197 человек, из которых 310 человек получили работу в этом году.

- Новые учреждения были открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу. Главной задачей специализированных организаций является обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, поддержание объектов в надлежащем состоянии и своевременное проведение ремонтных работ, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Ранее сообщалось, что в ЗКО идет строительство магистрального водопровода для обеспечения сел водой.