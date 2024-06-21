12 золотых у Казахстана: в Алматы завершился чемпионат Азии по шахматам

Триумфально для казахстанских шахматистов завершился в Алматы 26-й юношеский чемпионат Азии. Соперничая с лучшими юниорами таких ведущих в шахматном отношении стран, как Китай, Индия, Иран, Россия (под флагом ФИДЕ), они завоевали 25 медалей, 12 из них – золотые. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

В чемпионате, который прошёл с 10 по 20 июня 2024 года на главной арене алматинского Дворца спорта им. Балуана Шолака, приняли участие около 650 спортсменов из 33 стран в возрасте от 7 до 18 лет. Это рекордно большое число участников шахматного события международного уровня, которое принимает у себя Казахстан. Юные шахматисты соревновались во всех контролях времени – классике, рапиде и блице.

Масштабный чемпионат организован Казахстанской федерацией шахмат/KazChess, при поддержке Министерства туризма и спорта РК, Азиатской шахматной федерации, акимата г. Алматы и Казахстанской федерации тенниса. Генеральный партнер чемпионата - компания Freedom Holding Corp.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Участие в церемонии закрытия приняли президент KazChess Тимур Турлов, замакима г. Алматы Бейбут Шаханов, генеральный секретарь Азиатской федерации шахмат Хишам аль-Тахера, исполнительный директор FIDE Виктор Бологан и другие.

- Для нашей страны турнир имеет огромное имиджевое значение и является индикатором доверия со стороны мирового шахматного сообщества, а для нас – Казахстанской федерации шахмат – он стал экзаменом на профессионализм. Судя по количеству завоеванных нашими спортсменами наград и позитивным отзывам участников из 33 стран, этот экзамен мы сдали на отлично, – отметил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, лично поздравивший победителей на церемонии закрытия.

Нынешние участники собрались из разных уголков Азии – от Ирана до Новой Зеландии. Помимо казахстанцев, выигравших в 3 контролях времени – 12 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей, своих чемпионов также имеют Индия (5), Иран (3), Вьетнам (2) Китай (1) и Кыргызстан (1).

На церемонии закрытия также чествовали новоиспеченного чемпиона мира по шахматам до 20 лет Казыбека Ногербека. Сюрпризом стал подарок чемпиону – президент KazChess Тимур Турлов вручил чемпиону ключи от электокара и лично поздравил с большой победой, открывающей новую страницу в истории развития казахстанских шахмат.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Чемпионат прошел под девизом экологичности и устойчивого развития. Весь пластик, используемый на турнире, был переработан, причем свою лепту в это внесли сами участники, катаясь на специальном велошредере. Примечательно, что и кубки победителей также изготовлены из переработанного пластика.