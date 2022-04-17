08:01, 17 Апрель 2022 | GMT +6
12 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 1,
в городе Алматы – 8,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 387 случаев.