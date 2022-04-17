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    08:01, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    12 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 1,

    в городе Алматы – 8,

    в городе Шымкент – 0,

    в Акмолинской области – 0,

    в Актюбинской области – 0,

    в Алматинской области – 0,

    в Атырауской области – 0,

    в ВКО – 3,

    в Жамбылской области – 0,

    в ЗКО – 0,

    в Карагандинской области – 0,

    в Костанайской области – 0,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 0,

    в СКО – 0,

    в Туркестанской области – 0.

    Всего в стране подтверждено 1 305 387 случаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная
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