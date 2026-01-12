12 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1961) родился АБДИРОВ Нурлан Мажитович — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист-правовед.

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1984); преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел (ГСК) РК (1987-1997); секретарь Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками (1997-2000); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (2000); заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК (2001-2002); государственный инспектор секретариата Совета безопасности РК (2002-2004); заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности РК (2004-2005); заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности РК (2005); заместитель секретаря Совета безопасности РК — заведующий секретариатом (2005-2009); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель постоянного комитета законодательства и судебно-правовой реформе (2016-2020); депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Сената Парламента РК (2020-2022).

На занимаемой должности — с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет».

65 лет назад (1961) родилась МУХАМЕДЖАНОВА Нуржан Жалауовна — журналист, медиаменеджер, учредитель ОФ «Әділдік және өркендеу».

Фото: almaty.tv

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби, журналистика.

Трудовая деятельность: редактор детских и молодежных программ на Казахском радио, начальник отдела, главный редактор; главный редактор редакции информационно-аналитических программ «Шалқар» на Казахском радио (1991-1992); первый заместитель генерального директора Казахского радио и политический обозреватель (1992-1994); сотрудник пресс-службы Президента РК (1997); заместитель директора представительства Международной организации «Internews Network» в Казахстане, исполнительный директор (1997-2006); первый заместитель исполнительного директора ТРК «31 канал» (2006-2008); генеральный директор ТРК «31 канал» (2008-2011); председатель правления АО «РТРК «Қазақстан» (2011-2016); первый заместитель председателя телерадиокорпорации «Қазақстан» (2016-2019); генеральный директор ТОО «Қазақ радиолары» (2019); генеральный директор телеканала «Алматы» (2019-2022).

Награждена орденом «Құрмет»; медалью «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл»; золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік». Удостоена почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

64 года назад (1962) родилась АБИКЕЕВА Гульнара Ойратовна — известный казахстанский киновед и кинокритик.

Фото: brod.kz

Родилась в Алматы. Окончила сценарно-киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, киновед (1984); аспирантуру Всесоюзного государственного института кинематографии (1992).

Трудовая деятельность: старший редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм» (1984); аспирантка Всесоюзного государственного института кинематографии (Москва) (1987); главный редактор журнала «Азия кино» (1992); заведующая кафедрой «История и теория кино» Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова (1994); координатор программ «Культура и искусство», «Поддержка СМИ» фонда «Сорос-Казахстан» (1998); Фулбрайтовский стипендиат, исследователь и преподаватель Боудоин-колледжа, Питтсбургского университета, США (2001); координатор программы «Восток-Восток» фонда «Сорос-Казахстан» (2002); генеральный продюсер телеканала «АСТВ» (Астана) (2003); директор общественного фонда «Центр Центрально-Азиатской кинематографии» (Алматы) (2004); арт-директор Международного кинофестиваля «Евразия» (2005); главный редактор журнала «Евразия кино» (2006-2008); вела постоянную рубрику о кино в газетах «Мегаполис» (2003-2005) и «Начнем с понедельника» (2006-2008); президент Ассоциации кинокритиков Казахстана.

Награждена медалью «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».

63 года назад (1963) родился УМАРОВ Кайрат Ермекович — постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.

Фото: Akorda.kz

Родился в Фергане (Узбекистан). Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского и французского языков; стажировка в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Трудовая деятельность: преподаватель АПИИЯ (1987-1988); научный сотрудник Института истории, этнографии и археологии Академии наук Казахстана (1988-1989); главный редактор переводов с английского языка главной редколлегии по художественному переводу при Союзе писателей РК (1989-1991); референт Казсовпрофа (1991-1992); второй, первый секретарь, заведующий отделом Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (1992-1994); первый секретарь, советник Посольства РК в США (1994-1996); начальник управления, замдиректора департамента Европы Министерства иностранных дел РК (1996-1998); советник-посланник Посольства РК в США (1998-2004); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК (2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Индийской Республике (2004-2009); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству (2008-2009); заместитель министра иностранных дел РК (2009-2013); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Соединенных Штатах Америки (2013-2017); постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций (2017-2020); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене (2020-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (2021-2022); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности — с мая 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».

50 лет назад (1976) родился САРКУЛОВ Руслан Серикович — заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Окончил Академию ФСБ России (1998).

Трудовая деятельность: служба на офицерских должностях в органах нацбезопасности (1993-2009); служба на руководящих должностях органах национальной безопасности (2009-2024).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

Награжден орденами «Айбын» I и II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін», ведомственными и юбилейными медалями.

47 лет назад (1979) родилась ШАИМОВА Айгуль Амантаевна — заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Фото: finance.kz

Родилась в Акмолинской области. Окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева; Академию финансовой полиции.

Трудовая деятельность: младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции РК (2000-2002); начальник отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК (2002-2004); заместитель начальника управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2004-2005); заместитель начальника департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2011); советник председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2011-2012); старший помощник Генерального прокурора РК — руководитель Центра стратегического анализа информационно-аналитического управления аппарата Генерального прокурора РК (2012-2013); заместитель заведующего Ситуационным центром Совета безопасности РК (2013-2014); руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2016); вице-министр по делам государственной службы РК (2016); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2019); вице-министр национальной экономики РК (2019-2022).

На занимаемой должности — с февраля 2022 года.

Награждена орденом «Даңқ» ІІ степени; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственными медалями органов финансовой полиции и прокуратуры, «За верность делу» III степени.

42 года назад (1984) родился БАЙЫРХАН Мерей Бақытбекулы — руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай.

Фото: Gov.kz

Родился в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д. Серикбаева, специальность «Организация дорожного движения»; Казахский университет путей сообщения, специальность «Транспортное строительство».

Трудовая деятельность: линейный диспетчер ТОО «Центр пассажирских перевозок» города Астаны (2007); ведущий специалист отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны» (11.2007-06.2008); ведущий специалист отдела организации пассажирских перевозок, ведущий специалист отдела строительства и ремонта дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны» (2008); главный специалист отдела строительства и ремонта дорог, главный специалист отдела капитального строительства сооружений транспортной инфраструктуры, главный специалист отдела строительства и ремонта дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны» (09.2008-04.2012); руководитель отдела строительства и ремонта дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны» (04.2012-09.2013); главный специалист отдела инфраструктуры ГУ «Управление Коммунального хозяйства города Астаны» (10.2015-03.2016); главный специалист отдела строительства и ремонта дорог, главный специалист отдела капитального строительства сооружений транспортной инфраструктуры ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» (03.2016-08.2019); заместитель руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» (08.2019-03.2025); руководитель отдела безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» (2025); руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай (2025).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.

26 лет назад (2000) родилась АБДУМАЛИК Жансая Данияровна — казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер (2021) международный мастер (2017) и гроссмейстер среди женщин (2014).

Фото: wikipedia.org

Родилась в Алматы. Окончила Инновационный технический колледж г. Алматы, по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение»; Шахматную Академию ASEAN в Сингапуре (2012).

Спортивные достижения: 1-е место, Юношеский чемпионат Азии (Иран, 2008); 1-е место, Юношеский чемпионат мира (Вьетнам, 2008); 1-е место, Международный турнир «Джермук Опен» (Армения, 2009); 1-е место, чемпионат мира среди школьников (Турция, 2010); 1-е место, чемпионат мира среди школьников (Польша, 2011); 1-е место, Юношеский чемпионат мира (Бразилия, 2011); 2-е место, чемпионат мира среди девушек до 20 лет (Турция, 2013); 1-е место, Международный турнир среди мужчин «Брно Опен» (Чехия, 2013); президентский совет ФИДЕ присвоил звание мужского международного мастера по шахматам (2017); выиграла женский Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре и получила титул международного гроссмейстера (2021); чемпион женской Бундеслиги (2022). В феврале 2025 года Жансая Абдумалик открыла в Жезказгане крупнейшую в стране шахматную академию.

Награждена орденом «Құрмет».

Также в этот день родились:

114 лет назад (1912-1993) родился КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович — советский государственный и общественный деятель, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Казахской ССР (1960-1962, 1964-1986), член Политбюро ЦК КПСС (1971-1987), трижды Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 1982).

Фото: iie.kz

Родился в Алматы. Окончил Московский институт цветных металлов и золота (1936), получив квалификацию горного инженера.

Трудовая деятельность: по окончании института был направлен на Прибалхашстрой; в начальный период Второй Мировой войны — заместитель главного инженера и начальник технического отдела комбината «Алтайполиметалл», директор Риддерского рудника Лениногорского рудоуправления; заместитель председателя Совета народных комиссаров Казахской ССР (1942-1952); президент Академии наук Казахской ССР (1952-1955); председатель Совета Министров Казахской ССР (1955-1960); первый секретарь ЦК КП Казахстана (1960-1962); председатель Совета Министров Казахской ССР (1962-1964); первый секретарь ЦК КП Казахстана (1964-1986).

В 1974 году Динмухамеду Кунаеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Балхаш», в 1982 году — «Почетный гражданин города Экибастуз». В феврале 1986 года состоялся XVI съезд КП Казахстана — последний под руководством Динмухамеда Кунаева. 11 декабря 1986 года без участия Динмухамеда Кунаева состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, принявшее его решение об уходе на пенсию. Динмухамед Ахмедович Кунаев скончался 22 августа 1993 года, похоронен на Кенсайском кладбище.