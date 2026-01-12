12 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1955 году началось строительство поселка Байконур — первого и крупнейшего в мире космодрома, расположенного на территории Казахстана, недалеко от поселка Торетам. В 1969 году поселок получил статус города. После распада СССР казахстанский космодром арендуется Российской Федерацией до 2050 года.

В 1990 году на I Курултае мусульман Казахстана было основано Духовное управление мусульман Казахстана. Председатель — Верховный муфтий. В составе управления: коллегия советников, попечительский совет, президиум; отделения по религиозным делам, шариату и мечетям. При управлении выходят газеты «Мұнара» и журнал «Иман», республиканский духовно-просветительский телеканал «MUNARA TV».

В 1993 году в целях обеспечения реализации Программы неотложных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ и обеспечения ее нормативно-методического и организационного сопровождения был создан Национальный совет экономических преобразований Казахстана.

В 1995 году званий «Халық Қаhарманы» с вручением высшей награды государства — Золотой Звезды — были удостоены казахстанские космонавты Токтар Аубакиров и Талгат Мусабаев, получившие Золотые Звезды № 4 и № 5.

В 2002 году в Алматы был открыт дом-музей Динмухамеда Кунаева, долгое время занимавшего пост первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Казахстана (1912-1993).

В 2006 году в Костанае, на базе Республиканского государственного предприятия «Қазақ тұлпары», открылась первая в стране лаборатория по исследованию генетики животных, позволяющая улучшить племенную работу. На предприятии занимаются выведением новой породы лошадей — казахской верховой.

В 2009 году в Астане была открыта первая в республике Интеллектуальная школа Первого Президента Республики Казахстан, предоставляющая широкий спектр образовательных программ с учетом личных интересов и способностей детей. В этой школе в числе прочего имеются смарт-классы, интерактивные предметные кабинеты, оснащенные цифровой техникой, мультимедийные кабинеты. Каждый ученик обеспечен персональным ноутбуком, доступом в интернет.

В 2011 году в Алматы состоялась торжественная передача на хранение материнской колбы с Огнем VII зимних Азиатских игр 2011 года. Материнскую колбу с огнем Азиады водрузили в специально отведенное место в отдельном зале, где она хранилась до 6 февраля 2011 года.

В 2012 году в турецком городе Адана открылось почетное консульство Республики Казахстан. Консулом Казахстана в Адане назначен известный бизнесмен, председатель совета директоров корпорации «Кулак иншаат» Таркан Кулак.

После открытия гости смогли ознакомиться с фотовыставкой, рассказывающей о Казахстане. Всем участникам была подарена книга о Казахстане на турецком языке, изданная Посольством Республики Казахстан в Турции.

В 2015 году в почтовое обращение введены почтовые марки, посвященные 20-летию первого полета в космос Талгата Мусабаева и 10-летию казахстанской космической связи. Юбилейная марка с изображением космонавта Талгата Мусабаева, совершившего три космических полета, была выпущена тиражом более 25 000 штук.

В 2020 году Димаш Кудайберген стал «Лучшим певцом года» JSTYLE 2019.

JSTYLE Exquisite Annual Awards 2019 — это церемония награждения самых элегантных моделей и деятелей культуры Азии, которая проходила в китайском городе Пинъяо, провинция Шаньси.

В 2021 году Международному аэропорту Актобе присвоили имя Алии Молдагуловой.

В 2021 году казахстанка Зара Даркен вошла в топ-30 юниорского рейтинга Европейской теннисной федерации среди игроков не старше 14 лет. Зара Даркен — одна из самых молодых теннисисток в топ-30 юниорского рейтинга ТЕ (Теннис Европы) — является воспитанницей теннисного центра Актобе.

В 2022 году исторический сериал о Семипалатинском ядерном полигоне стал победителем в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» международного кинофестиваля Moscow Russia International Film Festival 2022.

Фильм «Полигон» был снят казахстанским кинорежиссером Ахатом Ибраевым. Политический детектив раскрывает историю закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Действия происходят в конце 80-х годов ХХ века. В главных ролях сериала выступили известные актеры: Азамат Сатыбалды, Ерлан Билял, Жандарбек Садырбаев, Сергей Матвеев, Денис Анников.

В 2022 году на международном фестивале искусств в Италии в номинации фольклорного инструмента жетыген Гран-при завоевала жительница Каракиянского района, преподаватель детской школы искусств имени Ускинбая Қалманбетұлы села Жетыбай Жадыра Аменова.

В 2024 году на 5% выросли выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых в период после 1 января 2018 года.

В 2025 году универсальное спасательное подразделение заработало в Акмолинской области. В его открытии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов. Новое специализированное подразделение открылось в рамках модернизации системы спасательных служб Казахстана в городе Макинске Буландынского района Акмолинской области. Оно объединит в себе функции пожарных и медицинского персонала.