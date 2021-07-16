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12 врачебных амбулаторий построят в отдаленных жилых массивах Шымкента

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Июля 2021, 04:23
12 врачебных амбулаторий построят в отдаленных жилых массивах Шымкента

ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - В отдаленных населенных пунктах мегаполиса построят 12 врачебных амбулаторий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Сегодня население Шымкента обслуживают 36 медицинских организаций.

«За первое полугодие в городе открылись 5 новых медицинских учреждений, налажено государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения. На модернизацию материально-технической базы медицинских организаций выделено 9 млрд тенге, что повлияло на обновление базы медучреждений с 71% достиг 81%. В этом году проведен капитальный ремонт зданий 6 медицинских организаций, в течение ближайших пяти лет планируется строительство 10 медицинских организаций. До 2023 года в отдаленных населенных пунктах города будут построены 12 врачебных амбулаторий», - сообщает пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, для повышения качества медицинских услуг, планируется организация лекций по повышению квалификации медицинских работников с привлечением передовых медицинских ученых из Израиля, Германии, России, Литвы с охватом 30 процентов от медицинского персонала города.

Строительство   Здравоохранение   Шымкент  
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