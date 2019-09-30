12 военнослужащих Нацгвардии прошли испытания на краповый берет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре завершились квалификационные испытания бойцов спецподразделения Нацгвардии на право ношения крапового берета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника пресс-службы РгК «Шығыс» Нацгвардии Багдата Амангельды.

В этом году для участия в квалификационных испытаниях изъявили желание 500 военнослужащих, прослуживших в спецназе не менее 3 лет, из которых 47 военнослужащих получили допуск для дальнейшего прохождения

Но во следующих этапах из 47 кандидатов испытания прошли не все.





47 бойцов спецподразделения Национальной гвардии испытали себя на прочность в суровых климатических условиях, приближенных к боевым, с резко континентальным климатом Павлодарской области. Местность проведения квалификационных испытаний выбрана равнинная, местами лесистая, с наличием водоемов природного происхождения.

Трехэтапные квалификационные испытания пройти было не так то просто. Бойцы сдавали нормативы по физической и огневой подготовке.





В заключительный день 14 кандидатов вышли на старт 12-километрового марш-броска. По определенному маршруту бойцам пришлось преодолевать водные, болотные преграды.

Однако с марш-броска из 14 кандидатов только 12 прибыли на место следующего испытания. После проверки штатного оружия на исправность под имитацией взрывов и стрельб автоматной очереди, местами перетаскивая боеприпасы, бойцы преодолевали штурмовую полосу. А также испытали себя на меткость, стреляя по мишеням.





Решительные бойцы спецназа дошли до завершающего этапа, где им пришлось сразиться в рукопашном бою. Два раунда кандидаты между собой бились один на один. А третий раунд оказался очень сложным, так как против них выходили действующие краповики. Но и этот тяжелый бой они выдержали достойно. В период сдачи квалификационных испытаний кандидаты выполняли нормативы в экипировке с элементами бронезащиты и закрепленным оружием.

Кандидат Асланбек Накишев не первый год пытался завоевать титул носителя крапового берета. Он шел к своей цели целых 6 лет. Но в этом году удача повернулась к ему лицом.

«Трудно было. Каждый твой норматив должен быть на высшем уровне, и ты начинаешь переживать. Даже в завершающем этапе по рукопашному бою, падая, ни на миг не думал сдаваться, поднимался и боролся дальше», - говорит Асланбек.





Надо отметить, что в этом году квалификационные испытания прошли в новом формате. Унифицированы квалификационные испытание путем интенсификации практических нормативов при сокращении времени на их выполнение. Так, в сравнении с предыдущей дистанцией в 75 км, сегодня дистанция составляет 12 км. Но сдаваемых нормативов стало в 2 раза больше.

Изменение формата квалификационных испытаний связанно с тем что, совершенствуется тактика действия спецназа в борьбе с незаконными вооруженными формированиями и организованной преступностью, а также уровень технического и специального оснащения подразделений.

«Каждый человек ставит перед собой цели, которой он должен достичь, и сегодня 12 бойцов эту задачу выполнили. Но это не значит, что, те кто не прошли, не способны выполнять задачи.Эти люди ежедневно выполняют задачу по борьбе с преступностью, совместно с органами внутренних дел, национальной безопасности», - говорит заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Альберт Маткаримов.

На сегодняшний день в рядах Национальной гвардии Республики Казахстан проходят службу более 150 военнослужащих, имеющих право ношения крапового берета.



