12 уголовных дел зарегистрировано против браконьеров в Костанайской области
В целях соблюдения природоохранного законодательства созданы специальные мобильные группы, которые проводят усиленные рейды. Также на автодорогах, ведущих к охотничьим угодьям, с целью проведения специальных досмотров автомашин на предмет обнаружения незаконного провоза объектов животного мира и огнестрельного оружия, созданы мобильные блокпосты.
«Большая просьба к охотникам – соблюдать природоохранное законодательство, а также меры личной безопасности во время охоты и при обращении с огнестрельным оружием, в целях недопущения несчастных случаев, - говорит старший инспектор по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП области майор полиции Газретгали Алимгазин.
По информации ведомства, с начала года сотрудниками полиции за нарушение природоохранного законодательства привлечены к административной ответственности 527 правонарушителей.
«Из них за нарушение правил охоты наказаны 214 человек, за нарушение правил рыболовства – 313. Все они оштрафованы на сумму 5 млн 284 тысячи тенге. За совершение экологических преступлений зарегистрировано 12 уголовных дел из них 8 по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими видами животных и их частями), 4 по ст. 337 УК РК (Незаконная охота)», - подытожили в полиции.