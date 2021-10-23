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    17:29, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    12 уголовных дел зарегистрировано против браконьеров в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 20 октября по 19 ноября в Костанайской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на пресечение и выявление фактов браконьерства и других правонарушений природоохранного законодательства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    В целях соблюдения природоохранного законодательства созданы специальные мобильные группы, которые проводят усиленные рейды. Также на автодорогах, ведущих к охотничьим угодьям, с целью проведения специальных досмотров автомашин на предмет обнаружения незаконного провоза объектов животного мира и огнестрельного оружия, созданы мобильные блокпосты.

    «Большая просьба к охотникам – соблюдать природоохранное законодательство, а также меры личной безопасности во время охоты и при обращении с огнестрельным оружием, в целях недопущения несчастных случаев, - говорит старший инспектор по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП области майор полиции Газретгали Алимгазин.

    По информации ведомства, с начала года сотрудниками полиции за нарушение природоохранного законодательства привлечены к административной ответственности 527 правонарушителей.

    «Из них за нарушение правил охоты наказаны 214 человек, за нарушение правил рыболовства – 313. Все они оштрафованы на сумму 5 млн 284 тысячи тенге. За совершение экологических преступлений зарегистрировано 12 уголовных дел из них 8 по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими видами животных и их частями), 4 по ст. 337 УК РК (Незаконная охота)», - подытожили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Костанайская область Борьба с преступностью Животные Правоохранительные органы
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