12 тысяч км республиканских дорог планируют построить и реконструировать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 4,7 тысяч км республиканской сети. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня протяженность автодорог общего пользования Республики Казахстан составляет 96 тысяч км, из них республиканская сеть – 25 тыс. км, местная сеть – 71 тыс. км. В период с 2021 по 2025 годы в автодорожной отрасли мы планируем построить и реконструировать 12 тыс. км дорог республиканской сети. Ежегодно будет задействовано 200 тыс. человек. До 2020 года проведена реконструкция 13 тыс. км автодорог республиканской сети», - сказал в ходе заседания Правительства Бейбут Атамкулов.

Он отметил, что в текущем году дорожно-строительными работами охвачено 4,7 тыс. км республиканской сети. Ведется строительство и реконструкция 3,6 тысяч км дорог.

«По итогам года планируется сдать в эксплуатацию – 2,2 тысячи км, открыть движение на 1,2 тыс. км. Капитальным и средним ремонтом охвачено 1,1 тыс.км», - проинформировал министр.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил до конца текущего года завершить работы по переводу автомобильных дорог на самообеспечение.