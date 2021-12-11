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12 тонн ваты сгорело на трассе в Атырауской области
11 Декабря 2021 14:26
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на трассе сгорело 12 тонн ваты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Пожар произошел на трассе республиканского значения Атырау - Мангистау в окрестностях города Кульсары Жылыойского района. По невыясненным пока причинам загорелсяприцеп грузового автомобиля DAF. Автомобиль с 12 тоннами ваты следовал из Республики Таджикистан в Турцию. Весь груз был уничтожен огнем. Пострадавших и жертв нет», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
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