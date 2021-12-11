12 тонн ваты сгорело на трассе в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на трассе сгорело 12 тонн ваты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар произошел на трассе республиканского значения Атырау - Мангистау в окрестностях города Кульсары Жылыойского района. По невыясненным пока причинам загорелсяприцеп грузового автомобиля DAF. Автомобиль с 12 тоннами ваты следовал из Республики Таджикистан в Турцию. Весь груз был уничтожен огнем. Пострадавших и жертв нет», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.