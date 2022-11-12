12-томный сборник произведений Ахмета Байтурсынулы презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения учителя нации, государственного и общественного деятеля, ученого-реформатора Ахмета Байтурсынулы. В честь этой даты в Алматы прошла международная научно-практическая конференция «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлт ұстазы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конференции участвовали более 100 ученых-исследователей из отечественного и ближнего и дальнего зарубежья. В ходе встречи были презентованы 12-томный сборник произведений Ахмета Байтурсынулы и научно-исследовательская книга об Ахмете Байтурсынулы профессора Университета Памуккале в Турции, ученого-алашоведа Нергиза Бираи.

Директор научно-исследовательского института «Алаш» Евразийского национального университета Султан-Хан Аккулы заявил, что 12-томное собрание сочинений Ахмета Байтурсынулы включает в себя ранее не публиковавшиеся произведения Ахмета на казахском и русском языках.

«В честь 150-летия Ахмета Байтурсынулы мы издали его первый 12-томный сборник произведений на казахском и русском языках. Здесь представлены произведения не только на казахском, но и на русском языке, которые ранее не публиковались. Одной из особенностей данной работы является то, что в книге, наряду со стенографией, приводится ее кириллическая версия. Он дан именно так, как был написан сто лет назад. Книга была издана тиражом 3000 экземпляров по программе «Общественно значимая литература» Министерства культуры и спорта и распространена во все библиотеки страны. В подготовке 12-томного труда и его составлении приняли участие директор дома-музея Ахмета Байтурсынулы в Алматы Райхан Бимагамбет, профессора и академики Дикан Камзабекулы, Сагимбай Жумагул, Каирбек Кеменгер и другие», - сказал Султан хан Аккулы.

Профессор, ученый Университета Памуккале Нергиз Бирай отметил, что написал книгу о стихах и статьях Ахмета Байтурсынулы.

«С творчеством Ахмета Байтурсынулы я познакомился в 1982 году. Я написал книгу о стихах и статьях Ахмета Байтурсынулы. В ней мои мысли и турецкая версия статей Ахмета Байтурсынулы. Я рад быть приглашенным на конференцию, организованную по случаю 150-летия ученого. Я считаю, что Ахмет Байтурсынулы – уникальная личность не только для казахов, но и для тюрков. Его мысли о том, что нам нужно единство, нам нужна независимость, нам нужно выучить родной язык, согласуются с мыслями нашего народа», - сказал Нергиз Бирай.