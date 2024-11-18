12 тысяч новых полицейских: Турция усилит правоохранительные органы

По словам главы МВД Турции, данный шаг направлен на улучшение общественного порядка и повышение оперативности полиции. В последние годы Турция сталкивается с увеличением числа преступлений, в том числе связанных с организованной преступностью, незаконной миграцией и терроризмом.

— Мы продолжим работать над тем, чтобы наши граждане чувствовали себя в полной безопасности. Набор новых сотрудников поможет нам справляться с возложенными задачами более эффективно, — отметил турецкий министр.

Али Йерликая подчеркнул, что процесс отбора будет строгим с особым акцентом на профессиональные и моральные качества кандидатов. Кандидаты пройдут тщательный экзамен, а затем обучение в полицейских академиях страны.

При этом особое внимание будет уделено гендерному равенству, чтобы увеличить число женщин в правоохранительных органах. Также рассматриваются инициативы по привлечению молодежи с различных регионов Турции.

Решение о наборе нового персонала совпадает с растущим вниманием к вопросам безопасности в стране, особенно в крупных мегаполисах, таких как Стамбул, Анкара и Измир. Общественность Турции позитивно восприняло это. Новый кадровый состав турецкой полиции должен стать ключевым инструментом для укрепления правопорядка.

Власти страны отмечают, что для борьбы с организованными преступными группами новый набор в полицию необходим. В целом в Турции практически каждую неделю силовыми ведомствами проводятся спецоперации против различного рода преступных элементов. Ранее по всей стране была реализована масштабная спецоперация под названием «Кую-37» (рус. — «Скважина-37»), в рамках которой в 16 провинциях с центром в Адане были задержаны 270 подозреваемых.

Ранее в Стамбуле началось судебное разбирательство по громкому делу так называемой «банды новорожденных». Организованная преступная группа из медицинских работников обвиняется в незаконных действиях, повлекшие смерть большого количества детей.