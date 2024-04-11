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    14:58, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    12 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях в Казахстане

    дети, ребенок, несовершеннолетние
    Фото: pixabay

    Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева озвучила количество проживающих в неблагополучных семьях детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Надо отметить, что у нас 12 тысяч детей проживает в семьях, которые стоят на учете по неблагополучию. Вместе с тем дети находятся с родителями дома, и никто их прав не лишил. С ними проводится профилактическая работа, эти семьи находятся под контролем, дети проживают в семьях, — сказала Динара Закиева корреспонденту агентства Kazinform.

    По ее словам, это делается это для того, чтобы максимально сохранить возможность проживания ребенка в семье.

    — Целью нашего государства является укрепление семьи. Поэтому говорить о том, что отобрать ребенка могут безосновательно, без причины, неправильно, — добавила Д. Закиева.

    Ранее Динара Закиева прокомментировала возможность введения новых законодательных оснований для изъятия детей из семьи.

    — В настоящее время в действующем законодательстве, в Кодексе о семье с 2011 года закреплены все основания по отобранию детей, лишению и ограничению родительских прав. Новых оснований нет, — сказала она.

    Напомним, сегодня Сенат в двух чтениях одобрил «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

    Теги:
    Казахстан Закон и право Дети Законопроекты Семья Несовершеннолетние
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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