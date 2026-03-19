12 стран призвали Иран прекратить атаки

В столице Саудовской Аравии прошла консультативная встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств и представителей Азербайджана, Иордании ОАЭ, Бахрейна, Пакистана, Турции, Сирии, Катара, Кувейта, Ливана, Египта и Саудовской Аравии с целью обсуждения и координации мер по обеспечению безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.

Как передает информационное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency, участники встречи решительно осудили ракетные удары и атаки дронов, нарушающие суверенитет стран и международное право. Они призвали Иран к незамедлительному и безусловному прекращению агрессии и соблюдению соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.

Делегаты предупредили о серьезных последствиях продолжающихся нарушений принципа добрососедства для региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель СПГ в мире QatarEnergy заявил о ракетных ударах.

Мы также писали о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи допустил посредничество Китая в урегулировании ближневосточного конфликта.