РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 19 Март 2026 | GMT +5

    12 стран призвали Иран прекратить атаки

    Участники консультативной встречи в Эр-Рияде призвали Иран к незамедлительному прекращению агрессии, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Saudi Рress Аgency

    В столице Саудовской Аравии прошла консультативная встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств и представителей Азербайджана, Иордании ОАЭ, Бахрейна, Пакистана, Турции, Сирии, Катара, Кувейта, Ливана, Египта и Саудовской Аравии с целью обсуждения и координации мер по обеспечению безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока.

    Как передает информационное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency, участники встречи решительно осудили ракетные удары и атаки дронов, нарушающие суверенитет стран и международное право. Они призвали Иран к незамедлительному и безусловному прекращению агрессии и соблюдению соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.

    Делегаты предупредили о серьезных последствиях продолжающихся нарушений принципа добрососедства для региональной безопасности.

    Ранее сообщалось, что крупнейший производитель СПГ в мире QatarEnergy заявил о ракетных ударах

    Мы также писали о том, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи допустил посредничество Китая в урегулировании ближневосточного конфликта.

    Теги:
    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Азамат Бекжан
    Сейчас читают