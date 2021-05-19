12 социально значимых объектов появятся в Атбасарском районе Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - В рамках юбилейного года в Атбасарском районе Акмолинской области запланированы к сдаче в эксплуатацию 12 социально значимых объектов. Об этом сообщил на брифинге аким района Аманбек Калжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атбасарском районе за январь-апрель 2021 года создано 156 новых рабочих мест. На молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы направлено 94 человека. В целом, за этот период трудоустроено на постоянное место 387 безработных.

«Оказана социальная помощь 143 малообеспеченным семьям на сумму 19,5 млн тенге. Обеспечен льготный проезд 119 многодетным матерям и детям на общую сумму свыше 1,5 млн тенге. В рамках празднования 76-летия победы 197 участникам ВОВ выплачено на общую сумму 8 млн тенге», - отметил аким района.

В текущем году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. По словам спикера, в рамках проекта «30 добрых дел» меценатами района оказывается существенная поддержка пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям. Так, за отчетный период меценатами района оказана спонсорская помощь на общую сумму 8,2 млн тенге.

В рамках юбилейного года разработан и утвержден районный план, запланированы к сдаче в эксплуатацию 12 социально значимых объектов, в областной план вошли 6 объектов.

«30-летний юбилей - это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем свое будущее. Впереди много задач, которые с поддержкой населения мы реализуем качественно и в намеченные сроки!» - добавил руководитель района.