12 школ построят в Нур-Султане в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во время утреннего объезда аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства ряда учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
«С учетом роста городского населения растет нагрузка на социальные объекты, в том числе на школы и детсады. В текущем году построим и сдадим в эксплуатацию в два раза больше школ, чем в прошлом году, – это 12 школ на 20 тыс. мест (готовим задел на 2021 год на 40 тыс. ученических мест). Учебные заведения в первую очередь строим там, где есть потребность. Это позволит решить вопрос ряда школ с трехсменным и переуплотненным режимом работы», – написал Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.
По его словам, на строительство учебных заведений привлекаются частные инвесторы: на инвестсовете были поддержаны 24 проекта по строительству объектов образования, шесть из них уже реализуются.
«Сегодня во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ с детским садом (пересечение улиц Омарова и Е 312, проспект Улы Дала), строительство которых ведется за счет частных средств инвесторов. Инвесторам создаем условия – для них это не только проявление соцответственности, но и возможность работать на рынке, тем самым создать дополнительные рабочие места», – отметил А. Кульгинов.
В рамках Комплексного плана на пятилетний период запланировано строительство порядка 50 государственных школ, в том числе 10 школ на территории существующих, на 60 тыс. мест, в две смены. Это позволит создать около 120 тыс. ученических мест.
«Застройщикам необходимо придерживаться и развивать программу «Экономика простых вещей», на стройке нужно соблюдать саннормы, также своевременно заниматься благоустройством территории», – подчеркнул А. Кульгинов.
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