12 рогов сайгака, туши животных и ружье нашли у жителя Актюбинской области

В Актюбинской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» полицейские обнаружили у жителя села Иргиз незарегистрированное охотничье ружье, боеприпасы, рога и туши сайгака, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время обыска в металлическом сейфе полицейские обнаружили и изъяли незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-12 12-го калибра, 56 патронов, 12 сайгачьих рогов, а также две туши сайгака.

— По данному факту проводятся следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют законность происхождения изъятых оружия, боеприпасов и продукции животного происхождения, — сообщили стражи порядка.

В департаменте полиции напомнили, что незаконное хранение оружия, а также незаконная добыча и хранение животных, находящихся под особой охраной государства, влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Ранее в Жамбылской области у местного жителя изъяли более 8,5 килограмм марихуаны.