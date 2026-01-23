12 раз быстрее цифровых аналогов: Китай разработал энергоэффективный чип для ИИ

Как сообщается, новый чип работает в 12 раз быстрее цифровых аналогов, при этом его энергопотребление ниже более чем в 200 раз. Представленная разработка способна обрабатывать реальные данные, меняя представление о зависимости систем ИИ от энергоемких цифровых процессоров.

Архитектура устройства адаптирована не только для простых вычислений, но и для сложных задач, включая персонализированные рекомендации и обработку изображений.

Эффективность нового решения была протестирована на массивах данных, сопоставимых по масштабу с базами глобальных платформ Netflix и Yahoo. В рамках испытаний по компрессии медиаконтента чип смог вдвое сократить объем занимаемой памяти, сохранив качество изображения на уровне, идентичном результатам высокоточных цифровых вычислений.

