12 пострадавших от пожара в Риддере семей получили ключи от новых домов

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - 12 семей из города Риддер, чьи дома пострадали от крупного лесного пожара в мае, получили ключи от своих новых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в сети Instagram.

«Сегодня, в праздник Курбан айт, который символизирует милосердие, любовь и доброту, 12 семей из города Риддер получили ключи от своих новых домов. В числе новоселов - многодетная семья Кузнецовых. С 5 дочерями они ютились в маленьком доме и первыми стояли в очереди на получение жилья. Все мы помним разрушительный пожар, который произошел в городе 10 мая. А уже 13 мая в новом микрорайоне «Ботаника» началось строительство домов для пострадавших. Большая поддержка была оказана Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и неравнодушными казахстанцами», - говорит аким области.

Даниал Ахметов также подчеркнул, что дома возводили лучшие компании Восточно-Казахстанской области и построили их под ключ.

«В подарок строители установили кухонные гарнитуры. В каждом доме есть вода, электроэнергия, предусмотрены все удобства. В микрорайоне заканчивается благоустройство: уже проведено уличное освещение, есть дороги и тротуары, строятся футбольное поле, детские и спортивные площадки. До 15 августа, опережая график, будут сданы остальные 20 домов, и все пострадавшие от пожара будут обеспечены жильем. Сейчас новоселов ждут приятные хлопоты. Хочу сказать, что мы продолжим строительство домов по программе «Одноэтажный Восток» в этом микрорайоне. И в ближайшее время свою крышу над головой здесь обретут наши многодетные семьи. Очень рад был сегодня услышать слова благодарности от жителей Риддера. Прозвучали они и в адрес строителей. Еще раз хочу пожелать новоселам мира, счастья и семейного уюта в новых домах», - резюмировал аким Восточно-Казахстанской области.





Напомним, огонь разбушевался 10 мая в 13:55 в Восточном Казахстане, на административной территории города Риддера, в поселке Лесхоз, с возгорания травы, которая перекинулась на лес. В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на пяти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО.

В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадало двое мужчин, 1949 и 1980 года рождения. Постановлением акима Риддера была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

11 мая в 18 часов 20 минут пожар был локализован на площади 287,4 га.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.