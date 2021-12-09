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12 подпольных цехов по производству алкоголя выявили в Алматы

9 Декабря 2021 21:48
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12 подпольных цехов по производству алкоголя выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выявлено 12 подпольных цехов по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщалось в ходе круглого стола по противодействию теневому обороту алкогольной продукции и спирта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по городу Алматы АФМ РК.

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В ходе мероприятия представители департамента отметили, что в целях снижения теневого оборота алкогольной продукции и спирта оперативные сотрудники ДЭР ориентированы на установление преступных групп, занимающихся изготовлением и реализацией фальсифицированной (контрафактной) алкогольной продукции, поддельных учетно-контрольных марок, а также на установление фактов производства и реализации заводами-производителями неучтенной алкогольной продукции.

«Так, за 11 месяцев в результате целенаправленной работы на территории города Алматы пресечена деятельность 12 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции и три факта незаконной реализации алкогольной продукции без лицензии, изъято более 125 тысяч бутылок алкогольной продукции по 22 досудебным расследованиям, - проинформировали в пресс-службе ДЭР по Алматы.

Сообщается, что наиболее криминогенной частью города по реализации алкогольной продукции кустарного производства и организации подпольных цехов по производству алкогольной продукции являются Алатауский, Жетысуский и Турксибский районы города.


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#Алматы   #Другие государственные органы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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